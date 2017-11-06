Нефть Brent подскочила выше 63,5 долларов за баррель

Цена январских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 63,5 долларов за баррель впервые с 30 июня 2015 года. Об свидетельствуют данные торгов.

В 19:30 мск в понедельник, 6 ноября, североморская нефть Brent стоила 63,72 доллара за баррель, что на 2,66 процента больше по сравнению закрытием предыдущей торговой сессии. Цена американской WTI увеличилась на 2,28 процента, до 56,91 доллара за баррель.

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Цены на нефть растут на фоне арестов членов королевской семьи в Саудовской Аравии. Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о начале масштабной антикоррупционной кампании.

В начале месяца Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Организация стран-экспортеров нефти, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия, продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года.

Уровень в 60 долларов за баррель цена нефти Brent пробила 27 октября.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018-го.