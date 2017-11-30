Страны ОПЕК решили попридержать нефтедобычу

Страны-экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Члены ОПЕК намерены обсудить результаты нового соглашения в середине будущего года. «Мы снова встретимся в июне, и посмотрим не только на то, как мы выполняли [условия договора] в первой половине года, но и на наши перспективы для третьего и четвертого кварталов 2018 года, и будем действовать соответственно»,— сказал глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Материалы по теме Воля короля Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть

На этом фоне цены на нефть подросли. В 16:45 мск в четверг, 30 ноября, североморская смесь Brent стоила 63,22 доллара за баррель, что на 1,1 процента больше по сравнению закрытием предыдущей торговой сессии. Цена американской WTI увеличилась на 0,75 процента, до 57,73 доллара за баррель.

В октябре министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова нарастить производство нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если договор об ограничении добычи не будет продлен.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018-го.