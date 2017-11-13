ОПЕК отчиталась о перевыполнении плана сокращения нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в октябре превысила свой план по сокращению нефтедобычи на пять процентов. Об этом сообщается в отчете ОПЕК.

При этом объем запасов в странах ОЭСР (клуб, включающий в себя практически все развитые государства) сократился на 83 миллиона баррелей в первые 9 месяцев 2017 года. Для сравнения, за тот же период предыдущего года был отмечен рост этого показателя на 35 миллионов баррелей.

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По информации Reuters, ОПЕК продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. В ОПЕК полагают, что в следующем году потолком цен на нефть станет отметка в 60 долларов за баррель.

В октябре глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова нарастить производство нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если договор об ограничении добычи не будет продлен.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018-го.

