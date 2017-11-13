ОПЕК отчиталась о перевыполнении плана сокращения нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в октябре превысила свой план по сокращению нефтедобычи на пять процентов. Об этом сообщается в отчете ОПЕК.
При этом объем запасов в странах ОЭСР (клуб, включающий в себя практически все развитые государства) сократился на 83 миллиона баррелей в первые 9 месяцев 2017 года. Для сравнения, за тот же период предыдущего года был отмечен рост этого показателя на 35 миллионов баррелей.
По информации Reuters, ОПЕК продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. В ОПЕК полагают, что в следующем году потолком цен на нефть станет отметка в 60 долларов за баррель.
В октябре глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова нарастить производство нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если договор об ограничении добычи не будет продлен.
В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018-го.