Россия захотела без шумихи отказаться от сокращения добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение по ограничению добычи нефти за пределы 2018 года, поскольку планируют аккуратно выйти из него. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg, опираясь на свои беседы с экспертами рынка.

В частности, отмечается, что, если резко выйти из соглашения в конце 2018 года, нефть может просто «затопить» мировой рынок. Поэтому Россия собирается сотрудничать с ОПЕК даже после окончания действия договора.

Агентство пишет, что ОПЕК и Россия действуют сходным образом с центральными банками, которые очень медленно и осторожно сворачивают свои программы кредитно-денежного стимулирования экономики.

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Тем не менее и Россия, и Саудовская Аравия сталкиваются с сильным сопротивлением внутри каждой из стран. В России компании постоянно лоббируют увеличение добычи, а Саудовской Аравии нужен экономический рост, чтобы подготовиться к размещению акций компании Aramco.

30 ноября 2017 года более 20 стран договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в соответствии с ранее установленными квотами. Главными лоббистами соглашения выступали Саудовская Аравия и Россия — мировые лидеры по нефтедобыче. Москва ранее выражала готовность резко нарастить нефтедобычу в случае срыва соглашения.

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