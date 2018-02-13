Путин отказался залить мир нефтью

Руководство России пообещало ОПЕК, что не будет увеличивать объемы добычи даже в условиях повышения цен на мировом рынке. Об этом заявил председатель организации Мохаммед Баркиндо, передает CNBC. По словам Баркиндо, его лично заверили в этом президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак.

В конце января стоимость нефти Brent впервые за три года превысила отметку 70 долларов за баррель. По сравнению с июнем прошлого года, цена на нефть подскочила почти на 60 процентов. Столь быстрый подъем вызвал опасения, что участники соглашения сочтут задачу выполненной и выйдут из договоренностей по сокращению добычи.

Руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков ранее говорил, что надеется на повышение объема добычи российскими производителями, что привело к подозрениям о готовности России покинуть соглашение, добавляет CNBC.

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Как отмечает телеканал, хотя аналитики рынка считают, что предложение и спрос на данный момент уравновешены, цель ОПЕК — сокращение глобальных промышленных запасов нефти до среднего показателя за пять лет. Сейчас он находится существенно выше — на 109 миллионов баррелей.

В ноябре 2017 года более 20 стран договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в соответствии с ранее установленными квотами. Главными лоббистами соглашения выступали Саудовская Аравия и Россия — мировые лидеры по нефтедобыче. Москва ранее выражала готовность резко нарастить нефтедобычу в случае срыва соглашения.

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