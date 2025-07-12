Ситуацию в России сравнили с кризисом в популярной игре

Зампред ЦБ РФ Чистюхин сравнил Россию со вселенной Warhammer

Кризис, с которым сталкиваются обитатели игровой вселенной Warhammer 40000, тяжелее, чем ситуация в России. Положение дел в экономике страны с популярной игрой заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сравнил в опубликованном в YouTube-канале ведомства подкасте «Куда смотрит ЦБ».

«Существующий во вселенной Warhammer 40000 кризис — намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня [в России]. Это вообще несравнимые вещи, и слава тебе господи, в Warhammer 40000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики», — сказал зампред ЦБ РФ.

Warhammer 40000 — популярная настольная игра, вокруг которой с момента выпуска сложилась полноценная медиафраншиза с компьютерными играми, книгами и комиксами. События вселенной разворачиваются в далеком будущем и связаны с противостоянием инопланетных цивилизаций и потусторонних сил в бесконечной войне на просторах галактики.

Ранее в Банке России констатировали, что ведомство не занимается искусственной корректировкой курса рубля. Там объяснили, что он зависит от многих факторов и балансирует интересы всех участников рынка, а также объективно отражает ситуацию в реальной экономике.