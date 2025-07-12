Россиян предупредили о быстром росте активности Солнца

РАН: На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности. Об этом россиян предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской Академии наук (РАН).

«На Солнце с середины 11 июля наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер», — отметили в РАН.

Там добавили, что с этого момента за неполные двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Таким образом можно говорить о трехкратном усилении активности в сравнении со средними для июля показателями. Ученые отмечают, что прямой угрозы для Земли и ее жителей это пока не создало.

В конце июня на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, ставшая третьей по силе в 2025 году. До Земли тяжелые заряженные частицы, способные воздействовать на космические аппараты, не долетели.