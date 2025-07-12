Россиянка описала женщин в Гватемале фразой «от увиденного бросает в шок»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Гватемале и рассказала об отличиях местных женщин от своих соотечественниц. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если вы все еще думаете, что красота — это ногти с дизайном, уколы в губы и обесцвеченные волосы до состояния мочалки, как принято у нас, среди русских красавиц, то добро пожаловать в Гватемалу. Честно, от увиденного бросает в шок!» — такими фразами описала свой опыт россиянка.

По словам автора публикации, гватемалки ходят в традиционной одежде — гуипиль (вышитая блуза) и корте (длинная юбка). Они делают это не только по праздникам, но и в обычной жизни. Кроме того, женщины в этой латиноамериканской стране никогда не стригут свои длинные темные волосы, потому что в их культуре коса — это признак зрелости, красоты и уважения.

«В этих женщинах — что-то незыблемое. Они не спешат за модой, не крутят себя перед зеркалом. Они просто живут. С кучей детей, с рынком, с кукурузой, с улыбкой, с платком на голове и серьезным видом в глазах. Когда смотришь на них, начинаешь переоценивать все свои "хочу обрезать челку" и "надо срочно в салон"», — заметила Ершова.

Путешественница добавила, что гватемалки не гонятся за «трендами тела» — они не делают себе выпирающие скулы, не рисуют брови и не сидят на диетах с гречкой.

«Тут просто живут, рожают и очень много рожают, торгуют фруктами и цветами, плетут косы и варят фасоль», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, чем ее неприятно удивила Гватемала. По словам россиянки, жители этой страны воспринимают любого человека со светлой кожей как туриста из США, а на них принято наживаться.

