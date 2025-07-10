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09:01, 10 июля 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Латинскую Америку словами «бомжуем, но со вкусом»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jorge Dan Lopez / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова отправилась в Гватемалу и рассказала, чем ее сразу удивила эта страна Латинской Америки. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь Ершова и ее бойфренд поехали на горячие источники Фуэстес-Джорджинас. «Снизу — пекло, солнце жарит по полной. А тут — прохлада, свежесть, пар над водой, заросли джунглей и ощущение, что ты попал в кино», — поделилась автор.

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Тем не менее впечатление оказалось испорчено, потому что туристам пришлось заплатить за вход в три раза больше, чем местным жителям. По словам россиянки, жители Гватемалы воспринимают любого человека со светлой кожей как туриста из США, а на них принято наживаться. «Знаете, мы бомжуем, но со вкусом», — резюмировала Ершова.

Ранее тревел-блогерша рассказала, что жители Мексике считают туристов со светлой кожей тупыми. В этой стране россиянка везде чувствовала себя лишней.

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