Россиянка описала поездку в Латинскую Америку словами «бомжуем, но со вкусом»

Российская путешественница Марина Ершова отправилась в Гватемалу и рассказала, чем ее сразу удивила эта страна Латинской Америки. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь Ершова и ее бойфренд поехали на горячие источники Фуэстес-Джорджинас. «Снизу — пекло, солнце жарит по полной. А тут — прохлада, свежесть, пар над водой, заросли джунглей и ощущение, что ты попал в кино», — поделилась автор.

Тем не менее впечатление оказалось испорчено, потому что туристам пришлось заплатить за вход в три раза больше, чем местным жителям. По словам россиянки, жители Гватемалы воспринимают любого человека со светлой кожей как туриста из США, а на них принято наживаться. «Знаете, мы бомжуем, но со вкусом», — резюмировала Ершова.

Ранее тревел-блогерша рассказала, что жители Мексике считают туристов со светлой кожей тупыми. В этой стране россиянка везде чувствовала себя лишней.