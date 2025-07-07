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05:31, 8 июля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала отношение местных к себе фразой «тупая белая»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к себе и другим туристам фразой «тупая белая». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканцы называют всех приезжих «гринго» и не подпускают их слишком близко к себе. Они будут доброжелательно улыбаться, пока видят пользу в туристе, а затем сразу же потеряют к нему интерес, объяснила Ершова.

«В любом заведении, на любом пляже, в любом разговоре ты чувствуешь себя лишней», — заключила она, добавив, что Мексика ее не приняла.

Ранее эта же тревел-блогерша посочувствовала жизни своих соотечественников в Мексике. Ершова рассказала, что они работают в этой стране «как узбеки в России».

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