Россиянка побывала в Мексике и описала отношение местных к себе фразой «тупая белая»

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к себе и другим туристам фразой «тупая белая». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканцы называют всех приезжих «гринго» и не подпускают их слишком близко к себе. Они будут доброжелательно улыбаться, пока видят пользу в туристе, а затем сразу же потеряют к нему интерес, объяснила Ершова.

«В любом заведении, на любом пляже, в любом разговоре ты чувствуешь себя лишней», — заключила она, добавив, что Мексика ее не приняла.

Ранее эта же тревел-блогерша посочувствовала жизни своих соотечественников в Мексике. Ершова рассказала, что они работают в этой стране «как узбеки в России».

