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12:33, 29 июня 2025Путешествия

Блогерша описала жизнь русских эмигрантов в Мексике фразой «работают как узбеки в России»

Алина Черненко

Фото: Jorge Luis Plata / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и посочувствовала жизни своих соотечественников в этой стране. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Наши соотечественники, да вот хотя бы в Мексике, кто сюда перебрался, работают как узбеки в России — на износ, на трех работах сразу и без выходных. Вот такая горькая ирония судьбы», — такими фразами описала увиденное блогерша.

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Россиянка пояснила, что по утрам русские эмигранты работают в кафе или пекарне, днем убирают дома местных богачей, а вечером нянчат чужих детей. По словам Ершовой, в Мексике няня из России считается показателем статуса.

«Причем многие из этих ребят и девчонок в России никогда бы даже не подумали, что займутся таким трудом. Ну согласитесь: редко кто в 25 мечтает об уборке чужих домов. Но миграция быстро расставляет все по местам», — отметила путешественница.

Автор публикации добавила, что ее соотечественники редко жалуются, потому что Мексика «дает шанс на нормальную жизнь, если не лениться». Они могут позволить себе хорошую еду, жилье в безопасном районе, а кто-то даже мечтает открыть свое дело, если хватит сил и терпения.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Мексике и назвал причины, по которым эту страну не стоит посещать. Он признался, что местных картелей боится даже армия и полиция.

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