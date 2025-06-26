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09:01, 26 июня 2025Путешествия

Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Henry Romero / Reuters

Российский путешественник побывал в Мексике и назвал причины, по которым эту страну не стоит посещать. Своим мнением он поделился с подписчиками в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор рассказал, что мексиканских картелей боятся даже армия и полиция. «Тут реально могут постучать в дверь с автоматом. Это не байки. Некоторые районы лучше просто объезжать», — поделился россиянин впечатлениями.

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Он предупредил, что в Мексике высок риск отравиться едой, даже если питаться только рисом. «Все равно найдется какой-нибудь соус от бабушки, после которого вы три дня будете молиться всем ацтекским богам с пола туалета», — добавил турист.

Также он пожаловался, что в латиноамериканской стране может не быть интернета неделями, а правила дорожного движения никто не соблюдает. Более того, задумывать дела заранее в Мексике невозможно — что-нибудь обязательно пойдет не по плану.

Ранее путешественница из России Марина Ершова раскрыла неприглядную правду о мексиканских домах. По ее словам, они похожи на тюремные дворы.

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