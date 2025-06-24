Россиянка описала дома в Мексике фразой «кажется, что заходишь в тюремный двор»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла неприглядную правду о местных домах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканцы ставят решетки на все окна и двери. «Иногда кажется, что не в дом заходишь, а в тюремный двор. Причем это не только в "опасных районах" — так живут все. Вместо милых заборчиков — решетки или прутья, ворота — это не ворота, а сваренные из арматуры засовы», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Путешественница добавила, что даже самый милый домик в Мексике выглядит как маленькая крепость. Так происходит, потому что местные переживают за свою безопасность.

Кроме того, блогерша отметила, что мексиканцы не очень заботятся о красоте своего жилья и часто красят дома только с фасада — для вида.

«Домики здесь — это про выживание, а не про картинку для Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ — прим. "Ленты.ру"). И если будете гулять и восхищаться "романтикой мексиканских улочек" — приглядитесь к решеткам. Они тут главные в интерьере», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла пять фактов о Мексике, которые могут показаться странными для туристов. По ее словам, вода в этой стране — это «испытание судьбы».