Над российскими регионами сбили восемь украинских беспилотников

МО: ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над несколькими российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в период с 10:00 до 11:20 по московскому времени. Четыре БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, три — над Краснодарским краем и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Обломки дрона упали на крышу стадиона «Белгород Арена», после чего начался пожар.

