Shot: ВСУ атаковали Белгород БПЛА «Дартс»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Как сообщает Telegram-канал Shot, во время атаки, по предварительным данным, применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Дартс».

«Обломки дрона упали на крышу стадиона "Белгород Арена", начался пожар. На месте работают оперативные службы», — отмечают журналисты.

Сообщается также, что пострадавших, по имеющейся информации, нет.

Ранее стало известно, что два человека — водитель и пассажир — стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль на участке автодороги Шебекино — Белгород. По словам главы приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, личность пассажира авто устанавливается