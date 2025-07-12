Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 12 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Белгород

Shot: ВСУ атаковали Белгород БПЛА «Дартс»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Как сообщает Telegram-канал Shot, во время атаки, по предварительным данным, применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Дартс».

«Обломки дрона упали на крышу стадиона "Белгород Арена", начался пожар. На месте работают оперативные службы», — отмечают журналисты.

Сообщается также, что пострадавших, по имеющейся информации, нет.

Ранее стало известно, что два человека — водитель и пассажир — стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль на участке автодороги Шебекино — Белгород. По словам главы приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, личность пассажира авто устанавливается

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород

    Эрдоган анонсировал комиссию для решения курдского вопроса

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала назвал некомфортной жизни коллег в России

    Шеф-повар Ивлев попал в базу «Миротворца»

    Американца арестовали за угрозы Трампу в интернете

    38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем

    Стало известно о возможном сроке для сбившего в Москве пешеходов водителя

    Президент Финляндии назвал необременительными расходы на НАТО

    Назван вызывающий самые сильные отеки алкоголь

    В Колумбии задержали главаря мафии Пепе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости