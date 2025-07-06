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19:03, 6 июля 2025Россия

Стало известно о смерти двух человек в результате атаки ВСУ по российскому региону

Гладков: Два человека стали жертвами удара ВСУ по автомобилю
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два человека — мужчина и пассажир – стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на участке автодороги ШебекиноБелгород. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы приграничного российского региона, личность пассажира авто устанавливается.

«Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю», — сообщил он, уточнив, что она была полностью уничтожена огнем.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение при атаке ВСУ на многоквартирный жилой дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. С закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи ее госпитализировали.

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