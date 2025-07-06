Россиянка получила ранение при атаке ВСУ на многоквартирный дом

Женщина получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный жилой дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По данным губернатора, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи.
В результате детонации взрывного устройства ВСУ в доме также повреждено остекление.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 6 июля, над регионами России сбили более 100 беспилотников. Большинство из них — 30 — заметили в небе над Брянской областью.