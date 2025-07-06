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11:43, 6 июля 2025Россия

Россиянка получила ранение при атаке ВСУ на многоквартирный дом

Гладков: Женщина ранена при атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Женщина получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный жилой дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи.

В результате детонации взрывного устройства ВСУ в доме также повреждено остекление.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 6 июля, над регионами России сбили более 100 беспилотников. Большинство из них — 30 — заметили в небе над Брянской областью.

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