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08:04, 6 июля 2025Россия

Над регионами России за ночь сбили более 100 беспилотников

Минобороны: В небе над регионами России за ночь сбили 120 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать российские регионы. Всего было уничтожено более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Большинство дронов ВСУ — 30 — было сбито в небе над Брянской областью. Еще 29 — над Курской областью. 18 беспилотников ликвидировали над территорией Орловской области, 17 — над Белгородской областью. В ведомстве отмечают, что еще 13 БПЛА было зафиксировано и уничтожено над Тульской областью.

«Четыре [БПЛА сбито] над территорией Калужской области, три — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Новгородской области», — говорится в сообщении.

Еще по одному БПЛА ликвидировали над Тверской областью и акваторией Азовского моря. Всего было уничтожено 120 дронов.

Прошедшей ночью атаке также подвергся Новороссийск — на него направлялись безэкипажные катера ВСУ.

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