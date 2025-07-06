Безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Что известно об атаке ВСУ с моря?

Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск

В ночь на 6 июля Новороссийск (Краснодарский край) подвергся атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несколько раз за ночь в городе включали сирену — сигнал «Внимание всем», предупреждая о возможной атаке катеров, после чего мэр города Андрей Кравченко сообщил о начале атаки.

В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности Андрей Кравченко мэр Новороссийска

Глава Новороссийска призвал местных жителей соблюдать меры безопасности. Отдельно он обратился к жителям первой береговой линии, отметив, что им нельзя выходить на улицу, и порекомендовав находиться в помещении без стекол.

Позднее стало известно, что в Новороссийске перекрыли для движения транспорта набережную от улицы Исаева до улицы Суворовская. Кроме того, пешеходам запретили прогуливаться по набережной.

Фото: Global Look Press

Кравченко уточнял, что идет отражение атаки ВСУ, однако не приводил данные ни о количестве безэкипажных катеров, ни о последствиях атаки. Все службы региона были приведены в состояние максимальной готовности.

Направления атаки безэкипажных катеров и беспилотников на Россию

Украинский ресурс DroneBomber опубликовал инфографику, на которой было изображено направление движения безэкипажных катеров на Россию. Из нее следует, что их было не так много, однако все они двигались в сторону Новороссийска.

Также на инфографике были показаны маршруты движения беспилотников. Они преимущественно летели в сторону центральной России — к Воронежской, Орловской и Рязанской областям.

Фото: Global Look Press

Атаки ВСУ на другие регионы России

Вечером 5 июля и ночью 6 июля из нескольких регионов страны — Смоленской, Белгородской и Тульской областей — поступали сообщения о сбитых беспилотниках ВСУ.

В Смоленской и Тульской областях было сбито по одному дрону.

Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет Василий Анохин губернатор Смоленской области

В Тульской области в результате атаки также никто не пострадал, однако было зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома.

По Белгородской области дроны ВСУ ударили три раза — в ходе каждого удара под огнем оказывались транспортные средства. В результате пострадали три человека — водители. Двое из них были госпитализированы, один самостоятельно обратился к медикам.

Фото: Global Look Press

Ленинградская область не подвергалась ударам беспилотников, однако там объявляли опасность атаки БПЛА. В связи с этим губернатор региона Александр Дрозденко отмечал, что возможно снижение сигнала с 4G до 2G.