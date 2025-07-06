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00:54, 6 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию

DroneBomber раскрыл маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Стало известно, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) направят удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК) этой ночью. Примерные маршруты атак на Россию раскрыл украинский Telegram-канал DroneBomber.

Источник опубликовал инфографику, показывающую маршруты атак. Красными стрелками обозначены направления движения ударных и реактивных беспилотников. А фиолетовая стрелка показывает направления движения БЭК.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что ВСУ предприняли попытку атаковать город безэкипажными катерами. Все службы приведены в состояние максимальной готовности.

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