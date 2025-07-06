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00:50, 6 июля 2025Россия

Украинские безэкипажные катера атаковали российский город

Мэр Кравченко: Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности», — написал Кравченко.

Он также обратился к местным жителям, напомнив, что снимать и выкладывать кадры отражения атаки, а также работы спецслужб запрещено.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник ВСУ в Тульской области.

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