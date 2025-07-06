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00:28, 6 июля 2025Россия

В российском городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Новороссийске Краснодарского края по береговой линии прозвучала сирена — объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом заявил в Telegram-канале глава российского города Андрей Кравченко.

«Особое внимание жителям первой первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!» — призвал Кравченко.

Он также напомнил о запрете на фото и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны и оперативных служб.

Ранее на видео сняли, как российский Су-30 уничтожил украинские БЭК в Черном море. ВС РФ атаковали катера противника с применением Х-31, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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