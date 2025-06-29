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20:33, 29 июня 2025Россия

Уничтожение российским Су-30 катеров ВСУ в Черном море засняли на видео

Российский Су-30 уничтожил украинские БЭК в Черном море и попал на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российская армия уничтожила безэкипажные катеры (БЭК) ВСУ в Черном море при помощи Су-30. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как уточняется, российская сторона уничтожила три БЭК с применением Х-31, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет» в акватории Черного моря.

Ранее публиковались кадры уничтожения украинского танка в Курской области. На кадрах объективного контроля попал момент попадания в украинскую боевую машину и последующий взрыв.

Также российское оборонное ведомство показало видео удара тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ в Курской области. Видео, снятое в ночное время суток, начинается с момента выстрела огнеметной системы по целям. Затем следуют кадры прилетов по позициям противника, где можно заметить огромные вспышки взрывов.

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