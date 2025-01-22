Появилось видео с ударом «Солнцепека» по ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео удара тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с личным составом в одном из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

Видео, снятое в ночное время суток, начинается с момента выстрела огнеметной системы по целям. Затем следуют кадры прилетов по позициям противника, где можно заметить огромные вспышки взрывов.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.