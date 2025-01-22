Появились кадры уничтожения украинского танка в российском регионе

Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля виден момент попадания в украинскую боевую машину и последующий взрыв.

В этот же день российское оборонное ведомство показало видео удара тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в Курской области. Видео, снятое в ночное время суток, начинается с момента выстрела огнеметной системы по целям. Затем следуют кадры прилетов по позициям противника, где можно заметить огромные вспышки взрывов.