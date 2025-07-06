В Ленобласти замедлят интернет из-за опасности БПЛА

В Ленобласти объявили опасность БПЛА, возможно замедление интернета

В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал чиновник.

Он также отметил, что местами в регионе могут наблюдаться проблемы с доступом в интернет: сигнал может быть понижен с 4G до 2G.

Опасность атаки БПЛА объявляют в регионе уже второй раз за сутки. До этого Дрозденко сообщал о введении соответствующего режима днем 5 июля. Тогда также ограничивалась мобильная связь.