Три человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус и два легковых автомобиля в Белгородской области. Во всех трех случаях пострадали водители, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Никольское был атакован автобус. У водителя зафиксирована минно-взрывная травма и контузия. Его госпитализировали, а у автобуса оказались выбиты стекла и поврежден кузов. В селе Новая Таволжанка дрон ударил по легковушке, в результате чего водитель получил контузию и тоже был госпитализирован.

«Еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Информация о последствиях атак уточняется, добавил глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 13:50 до 19:00 по московскому времени над регионами страны было сбито 48 беспилотников.