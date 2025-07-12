В сборной России объяснили включение Большунова в пул допинг-тестирования

Бородавко о включении Большунова в пул допинг-тестирования: Это не новость

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил включение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международный пул допинг-тестирования. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это никакая не новость. Это происходит каждый год. Все эти ребята находятся в международном пуле с момента, как они попали в сборную и выступали на международных соревнованиях. Они не выпадали из этого пула, ничего нового не произошло», — заявил Бородавко.

О включении Большунова и ряда других российских спортсменов в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стало известно ранее 12 июля. Всего в пул тестирования попали 39 российских спортсменов, в число которых вошли 23 лыжника. При этом FIS пока не оглашала решение по вероятному допуску отечественных лыжников на предстоящую Олимпиаду.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022-го по решению FIS.