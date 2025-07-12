Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Завтра
22:00 (Мск)
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Финал
Аманда Анисимова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Уимблдон (ж)
Краснодар
Сегодня
18:00 (Мск)
ЦСКА
OLIMPBET Суперкубок России 2025|Финал
Се Шувэй
Завтра
15:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
15:45, 12 июля 2025Спорт

В сборной России объяснили включение Большунова в пул допинг-тестирования

Бородавко о включении Большунова в пул допинг-тестирования: Это не новость
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил включение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международный пул допинг-тестирования. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это никакая не новость. Это происходит каждый год. Все эти ребята находятся в международном пуле с момента, как они попали в сборную и выступали на международных соревнованиях. Они не выпадали из этого пула, ничего нового не произошло», — заявил Бородавко.

О включении Большунова и ряда других российских спортсменов в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стало известно ранее 12 июля. Всего в пул тестирования попали 39 российских спортсменов, в число которых вошли 23 лыжника. При этом FIS пока не оглашала решение по вероятному допуску отечественных лыжников на предстоящую Олимпиаду.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022-го по решению FIS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров встретился с Ким Чен Ыном на роскошной яхте. Он передал лидеру КНДР «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение

    Уровень воды в реке российского города достиг нескольких метров

    На Украине детство Зеленского описали фразой «часто били»

    В сборной России объяснили включение Большунова в пул допинг-тестирования

    В Вологодской области обрушился мост во время крестного хода

    Россиян предупредили о быстром росте активности Солнца

    Над российскими регионами сбили восемь украинских беспилотников

    Ситуацию в России сравнили с кризисом в популярной игре

    Россиянка описала женщин в Гватемале фразой «от увиденного бросает в шок»

    Туристов в Таиланде предупредили о появлении в море ядовитого «голубого дракона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости