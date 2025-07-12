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10:14, 12 июля 2025Спорт

Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон

Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова включили в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на олимпийский сезон. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает ТАСС.

Всего в пул тестирования попали 39 российских спортсменов, в число которых вошли 23 лыжника. При этом FIS пока не оглашала решение по вероятному допуску отечественных лыжников на предстоящую Олимпиаду.

4 июля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова. По ее словам, у спортсмена серьезные проблемы со спиной.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022-го по решению FIS. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

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