Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон

Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон

Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова включили в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на олимпийский сезон. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает ТАСС.

Всего в пул тестирования попали 39 российских спортсменов, в число которых вошли 23 лыжника. При этом FIS пока не оглашала решение по вероятному допуску отечественных лыжников на предстоящую Олимпиаду.

4 июля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова. По ее словам, у спортсмена серьезные проблемы со спиной.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022-го по решению FIS. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.