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14:19, 4 июля 2025Спорт

Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова

Президент ФЛГР Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова со спиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе в эфире телеканала «Звезда» рассказала о серьезных проблемах Александра Большунова.

Вяльбе заявила, что у спортсмена серьезные проблемы со спиной. «И я думаю: он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей — это достаточно сложно. Каким бы ты сильным не был», — посчитала она. При этом глава ФЛГР подчеркнула, что Большунов заряжен всегда, какие бы соревнования ни проводились.

О проблемах со спиной у Большунова ранее сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он заявил, что затрудняется ответить, что стало причиной обострения.

28-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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