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19:14, 21 марта 2025Спорт

Тренер сообщил о проблемах со спиной у Большунова

Тренер Бородавко сообщил об обострении проблем со спиной у Большунова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о проблемах со спиной у Александра Большунова. Его слова приводит РИА Новости.

«Трудно сказать точно, что именно произошло, что стало причиной обострения. Но это, в общем-то, не так важно», — рассказал Бородавко. Он отметил, что из-за этого Большунов может пропустить марафон на чемпионате России. «Подождем завтрашнего дня, и он сам все определит», — добавил тренер.

Ранее Большунов заявил о нежелании тренироваться ради всероссийских соревнований. «Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать?» — задался он вопросом.

28-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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