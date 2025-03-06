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14:57, 6 марта 2025Спорт

Большунов заявил о нежелании тренироваться ради всероссийских соревнований

Александр Большунов назвал одной из главных целей участие в Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Андрей Аносов / Коммерсантъ

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, что его мотивирует продолжать карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он назвал одной из главных целей выступление на зимних Олимпийских играх. «Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо. Нужны мировые старты, и тренироваться нужно для того, чтобы быть лучшим в мире», — заявил Большунов.

Российский лыжник добавил, что пока оценивает шансы принять участие в Играх в один процент. «Буду стараться даже к этому готовиться и биться. Если будет больше, это уже хорошая новость», — добавил он.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

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