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13:52, 20 января 2025Спорт

Глава FIS выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам

Глава FIS Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Элиаш отметил, что в подобных вопросах необходимо соблюдать нейтралитет. По его мнению, спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны оказались отстранены от соревнований.

Осенью 2024 года президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

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