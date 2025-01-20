Глава FIS выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам

Глава FIS Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Элиаш отметил, что в подобных вопросах необходимо соблюдать нейтралитет. По его мнению, спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны оказались отстранены от соревнований.

Осенью 2024 года президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.