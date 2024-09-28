Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников

Глава ФЛГР Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», — предложила Вяльбе. Она добавила, что рано или поздно россияне смогут вернуться в мировую арену.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Менеджер Шведской лыжной ассоциации Ларс Оберг заявил, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет.

Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.