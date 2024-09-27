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18:09, 27 сентября 2024Спорт

Отстранение российских лыжников и сноубордистов продлили

FIS продлила отстранение российских лыжников и сноубордистов

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Об этом сообщает Expressen.

«Никакого обсуждения или чего-то подобного не было. Нас просто только что проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — заявил менеджер Шведской лыжной ассоциации Ларс Оберг.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что соскучился по соревнованиям с россиянами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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