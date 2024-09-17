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11:15, 17 сентября 2024Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии рассказал о желании соревноваться с россиянами

Чемпион ОИ по лыжным гонкам Клебо рассказал о желании соревноваться с россиянами
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо. Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress.com

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. Его цитирует «Чемпионат».

«Они классные. Мы провели много поединков, где было трудно победить. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — сказал Клебо.

Ранее норвежский лыжник заявлял, что устал от вопросов про россиян. «Немного надоело на них отвечать. Ситуация, из-за которой российских спортсменов здесь нет, когда-нибудь изменится», — отметил пятикратный олимпийский чемпион.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российским спортсменам можно принимать участие в различных соревнованиях без демонстрации национальных символов.

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      Илья Костин
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