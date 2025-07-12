Туристов в Таиланде предупредили о появлении в море ядовитого «голубого дракона»

Туристов предупредили о появлении ядовитого слизня в море на Пхукете

Туристов предупредили о появлении ядовитого «голубого дракона» в море у пляжа Карон на курортном острове Пхукет. Об этом сообщает тайский портал News1 со ссылкой на местный паблик про экстренную медицинскую помощь.

Уточняется, что опасного океанического слизня заметили впервые после почти двухлетнего отсутствия. В источнике говорится, что ловить его строго запрещено, так как контакт с ним может привести к летальному исходу.

Научное название беспозвоночного — Glaucus Atlanticus. Такие слизни водятся в океанах и на теплых побережьях Австралии, Южной Африки и Европы. По форме они напоминают шестикрылых драконов с ярко-синими полосами. Максимальная длина их тела составляет от 2,5 до 3,5 сантиметра. «Голубой дракон» атакует добычу и «незваных гостей», используя яд, разрушающий нервную систему человека и клетки его кожи.

В конце мая португальский кораблик, который считается самой опасной и ядовитой медузой в мире, сжег веки российскому туристу во Вьетнаме. Мужчина едва не лишился зрения.

