Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:26, 12 июля 2025Путешествия

Туристов в Таиланде предупредили о появлении в море ядовитого «голубого дракона»

Туристов предупредили о появлении ядовитого слизня в море на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Sahara Frost / Shutterstock / Fotodom

Туристов предупредили о появлении ядовитого «голубого дракона» в море у пляжа Карон на курортном острове Пхукет. Об этом сообщает тайский портал News1 со ссылкой на местный паблик про экстренную медицинскую помощь.

Уточняется, что опасного океанического слизня заметили впервые после почти двухлетнего отсутствия. В источнике говорится, что ловить его строго запрещено, так как контакт с ним может привести к летальному исходу.

Научное название беспозвоночного — Glaucus Atlanticus. Такие слизни водятся в океанах и на теплых побережьях Австралии, Южной Африки и Европы. По форме они напоминают шестикрылых драконов с ярко-синими полосами. Максимальная длина их тела составляет от 2,5 до 3,5 сантиметра. «Голубой дракон» атакует добычу и «незваных гостей», используя яд, разрушающий нервную систему человека и клетки его кожи.

В конце мая португальский кораблик, который считается самой опасной и ядовитой медузой в мире, сжег веки российскому туристу во Вьетнаме. Мужчина едва не лишился зрения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров встретился с Ким Чен Ыном на роскошной яхте. Он передал лидеру КНДР «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение

    На Украине детство Зеленского описали фразой «часто били»

    В сборной России объяснили включение Большунова в пул допинг-тестирования

    В Вологодской области обрушился мост во время крестного хода

    Россиян предупредили о быстром росте активности Солнца

    Над российскими регионами сбили восемь украинских беспилотников

    Ситуацию в России сравнили с кризисом в популярной игре

    Россиянка описала женщин в Гватемале фразой «от увиденного бросает в шок»

    Туристов в Таиланде предупредили о появлении в море ядовитого «голубого дракона»

    В Госдуме назвали безрассудной идею Макрона о размещении войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости