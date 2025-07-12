В Госдуме назвали безрассудной идею Макрона о размещении войск на Украине

Депутат Думы Шеремет: Идея Макрона о размещении войск на Украине безрассудна

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск на территории Украины безрассудна. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Макрон пытается под предлогом миротворческой миссии легализовать присутствие на Украине войск НАТО. По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России», — рассказал Шеремет.

Он добавил, что подобными шагами Макрон подливает масло в огонь конфликта на территории Украины, а если проводить аналогии, то миротворческий контингент французского президента можно сравнить «с шакалами, которые взялись охранять овцу».

Ранее Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.