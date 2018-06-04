Немецкий политик назвал правление Гитлера «каплей птичьего помета»

Лидер ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд назвал 12 лет правления Адольфа Гитлера «каплей птичьего помета в тысячелетней истории Германии». Его слова передает The Local.

«Да, мы берем на себя ответственность за все, что случилось. Но у нашей страны великая история, которая длилась намного дольше чем эти проклятые 12 лет», — сказал он По словам Гауланда правление Гитлера — лишь сошка в истории Германии.

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«50 миллионов жертв холокоста и тотальная война и правда не более, чем капля птичьего помета по мнению АдГ», — с сарказмом прокомментировала слова Гауланда представитель альянса ХДС/ХСС — партии Ангелы Меркель.

Как пишет газета, лидер «Альтернативы для Германии» известен своими нападками на мусульман и мигрантов. В частности, после выборов в буденстаг осенью прошлого года он пообещал «устроить охоту» на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такое заявление было сделано после того, как немецкий парламент выпустил 11-страничный доклад, в котором указывается, что правительство Меркель не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ для беженцев в 2015 году.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов и блока ХДС/ХСС — 32,9, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.

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