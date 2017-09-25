Лидеры «Альтернативы для Германии» пообещали начать охоту на Меркель

Первый человек в избирательном списке ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд пообещал «устроить охоту» на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом сообщает Bild.

Гауланд выступил перед своими сторонниками после объявления предварительных итогов выборов в бундестаг, которые состоялись 24 сентября. «Мы вернем нашу страну и наш народ», — заявил он.

Номер два в партийном списке АдГ — Алис Вайдель добавила, что намерена инициировать в бундестаге расследование в отношении Меркель. «Надо четко разобраться с правовыми нарушениями, допущенными этой дамой», — заявила политик.

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За день до выборов немецкий парламент выпустил 11-страничный доклад, в котором решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель открыть в 2015 году границы страны для беженцев рассматривается с юридической точки зрения. В документе указывается, что правительство Меркель не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ. Эксперты, работавшие над документом, уверяют, что такое решение мог принять только парламент страны после проведенного в нем голосования, а Меркель вместо этого ограничилась консультациями с рядом министров.

Согласно предварительным итогам голосования, правящий альянс ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, занявшую второе место, проголосовали 20,5 процента граждан, что является наихудшим показателем политического объединения. Тройку замыкает правая «Альтернатива для Германии», которая впервые будет представлена в парламенте. За нее отдали голоса 12,6 процента пришедших на участки граждан. Кроме того, в бундестаге будут представлены еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно).