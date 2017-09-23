Бундестаг засомневался в законности решения Меркель пустить беженцев в Германию

Немецкий парламент выпустил 11-страничный доклад, в котором решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель открыть в 2015 году границы страны для беженцев рассматривается с юридической точки зрения. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Deutsche Welle.
В докладе указывается, что правительство Меркель не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ. Эксперты, работавшие над документом, уверяют, что такое решение мог принять только парламент страны после проведенного в нем голосования, а Меркель вместо этого ограничилась консультациями с рядом министров.
29 января министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал, что решение о массовом приеме беженцев в 2015 году было ошибочным.
В 2015 году в ФРГ прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока. Свыше 17 тысяч соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженцев.