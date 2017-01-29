Министр финансов Германии признал ошибкой массовый прием беженцев

Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле признал, что принятое правительством решение по массовому приему беженцев в 2015 году было ошибочным. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Министр подчеркнул, что власти в настоящее время пытаются исправить многое, что «вышло из-под контроля в 2015 году». Шойбле добавил, что политики тоже люди и делают ошибки. «Но, по крайней мере, на ошибках можно учиться», — уточнил он.

В начале января глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что число беженцев, прибывших в ФРГ в 2016 году, составило 280 тысяч человек, что в три раза меньше, чем годом ранее (890 тысяч). «Это говорит о том, что меры, принятые федеральным правительством и властями Европейского союза, оказались достаточными», — отметил министр.

Материалы по теме ЕС слезам не верит Чем недовольны добравшиеся до Европы беженцы

Говоря о мерах, он имел в виду соглашение между ЕС и Турцией, по условиям которого Анкаре выделяется 3 миллиарда евро на сдерживание миграционных потоков. Взамен Турции было обещано ускорение переговоров по вступлению в Евросоюз и предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок в ЕС.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. По данным Международной организации по миграции, за год в Европу прибыло более миллиона переселенцев.