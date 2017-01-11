Германия заявила о снижении числа беженцев в три раза за прошлый год

Число беженцев, прибывших в ФРГ в 2016 году, составило 280 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем годом ранее (890 тысяч). Об этом заявил глава МВД страны Томас де Мезьер, сообщает Spiegel Online.

«Это говорит о том, что меры, принятые федеральным правительством и властями Европейского союза, оказались достаточными», — заявил министр.

Он подчеркнул, что соглашение с Турцией и закрытие «балканского маршрута» помогло взять под контроль ситуацию с потоками беженцев.

По словам Мезьера, основную массу беженцев составляют сирийцы. Другими странами происхождения многочисленных групп мигрантов являются Афганистан, Ирак, Албания и Эритрея.

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В апреле 2016 года глава немецкого МВД предрек Европе новый массовый наплыв беженцев по новым маршрутам, в частности, из стран Северной Африки через Средиземное море в Италию.

За месяц до этого Турция и Европейский союз пришли к соглашению, согласно которому Анкаре выделяется 3 миллиарда евро на сдерживание миграционных потоков. Взамен Турции было обещано ускорение переговоров по вступлению в Евросоюз и предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок в ЕС.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. По данным Международной организации по миграции (МОМ), за год в Европу прибыло более миллиона переселенцев.

