Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов

Видео: BEnow / YouTube

В немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне прошли акции протеста против избрания в бундестаг ультраправых из партии «Альтернатива для Германии». Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, другие называли это катастрофой. В руках многие держали транспаранты, на которых было написано: «Тот, кто молчит, поддерживает их!», «Добро пожаловать, мигранты!», «Зима уже пришла».

Протестующие на столичной площади Александерплац бросали камни и бутылки в здание, где сторонники партии праздновали успех.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов и блока ХДС/ХСС — 32,9, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.