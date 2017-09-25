ЦИК Германии объявил победителей выборов в Бундестаг

Альянс ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель выиграл выборы в Бундестаг. Об этом сообщил ЦИК Германии после подсчета голосов на всех 299 избирательных округах, передает РИА Новости.

Материалы по теме Нацисты подъехали Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти

ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, занявшую второе место, проголосовали 20,5 процента граждан, что является наихудшим показателем политического объединения. Ранее лидер движения Мартин Шульц признал поражение на выборах, добавив, что видит причиной проигрыша то, что социал-демократы не смогли достучаться до своего традиционного избирателя.

Тройку замыкает правая «Альтернатива для Германии», которая впервые будет представлена в парламенте. За нее отдали голоса 12,6 процента пришедших на участки граждан. После объявления экзитполлов на улицы вышли противники движения. Протестующие на столичной площади Александерплац бросали камни и бутылки в здание, где сторонники партии праздновали успех.

Коме того, в Бундестаге будут представлены еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно).

В центризбиркоме посетовали на то, что ни одна партия не набрала трети голосов. В выборах принимали участие 42 партии.