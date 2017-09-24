Явка на выборах в Бундестаг сравнялась с показателями четырехлетней давности

Показатели явки избирателей на выборах в Бундестаг, которые проходят в Германии в воскресенье, 24 сентября, практически сравнялись с теми, что были зафиксированы на прошлых выборах четыре года назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные избирательной комиссии Германии.

Так, на 14:00 по местному времени (15:00 мск) явка составила 41,1 процента против 41,4 процента на то же время в 2013 году.

По информации немецкого издания Die Welt, в Берлине к 12:00 свои голоса отдали 27,2 процента избирателей. В Гамбурге к 14:00 явка составила 56,5 процента. В Мюнхене, по данным на 16:00, явка даже превысила прошлые показатели и составила 79,8 процента избирателей против 63,2 процента четыре года назад.

Первые данные экзитполов планируется огласить вскоре после 18:00 по местному времени, когда в стране закроются все избирательные участки. Первые официальные результаты ожидаются не ранее утра понедельника.

Всего в выборах принимают участие 42 партии. Чтобы пройти в парламент, кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов. Основными соперниками являются консервативный блок, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).