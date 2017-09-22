Жителей Берлина призвали выбрать Путина канцлером Германии

В центре Берлина накануне выборов в бундестаг появились плакаты с изображением президента России Владимира Путина и призывом проголосовать за него. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Zuerst.

«Выберите Путина канцлером», — гласит надпись на них. Плакаты выполнены в стиле блока «Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Также издание приводит результаты опроса социологической службы Forsa, согласно которым 83 процента немцев выступают против экономических санкций, принятых Конгрессом США в отношении России. Более трех четвертей респондентов считают, что США действительно укрепляют позиции своей экономики посредством санкций.

20 сентября сообщалось, что Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование по факту рассылки писем, призывающих избирателей не ходить на участки в день парламентских выборов. По данным следователей, многие жители Германии получили письма, в которых содержались настойчивые рекомендации не участвовать в выборах: якобы специальная программа уже вычислила их симпатии, основываясь на комментариях в соцсетях и на форумах.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.