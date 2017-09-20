Немецкие власти подсчитали количество предотвращенных за год терактов в ФРГ

За год в Германии было предотвращено 12 или 13 террористических актов. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил глава немецкого МВД Томас де Мезьер в интервью газете Bild.

Он заявил о необходимости улучшить сотрудничество между различными спецслужбами, отметив при этом, что ситуация в сфере безопасности в стране пока остается сложной.

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«Каждый день и каждую неделю появляются новые предупреждения о терактах, их нужно оценивать», — сказал министр.

Полиция Берлина ранее сообщила, что усиливает меры безопасности к 24 сентября, когда будут проходить выборы в бундестаг.

2 января стало известно о задержании в Германии сирийского мигранта, подозреваемого в подготовке теракта. В декабре 2016 года 38-летний мужчина на западе города Саарбрюккен позвонил по мобильному телефону и попросил у своего собеседника из Сирии 180 тысяч евро, чтобы купить взрывчатку и грузовики, которые он собирался заминировать и «направить в толпу».

19 декабря прошлого года в Берлине был совершен самый крупный теракт за последние годы. Примкнувший к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) тунисец Анис Амри протаранил на грузовике толпу на Рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.