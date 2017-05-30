В Германии по подозрению в подготовке теракта задержан 17-летний сириец

Полиция федеральной земли Бранденбург задержала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Die Welt.

По словам регионального министра внутренних дел Карла-Хайнца Шретера, молодой человек собирался совершить нападение в Берлине. Информацию о подготовке теракта спецслужбы получили от иностранных коллег.

В частности, им удалось перехватить сообщение в одном из мессенджеров. В послании, адресованном матери, молодой человек открыто высказывал намерение совершить атаку.

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Как уточняет издание, сириец незаконно находился на территории ФРГ. В настоящее время полиция пытается определить круг его общения и возможных соучастников.

2 января сообщалось о задержании в Германии сирийского мигранта, подозреваемого в подготовке теракта. В декабре 2016 года 38-летний мужчина на западе города Саарбрюккен позвонил по мобильному телефону и попросил у своего собеседника из Сирии 180 тысяч евро, чтобы купить взрывчатку и грузовики, которые он собирался заминировать и «направить в толпу».

19 декабря прошлого года грузовик, за рулем которого находился 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, протаранил толпу на Рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.