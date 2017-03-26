Полиция предупреждала об исполнителе теракта в Берлине за 9 месяцев до атаки

Управление уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии, ФРГ, еще в марте 201-6 го предупредило власти страны, что осуществивший теракт в Берлине тунисец Анис Амри может готовить атаку. Об этом в субботу, 25 марта, пишет Bild am Sonntag.

В распоряжении издания оказался текст официального письма, направленного ведомством в МВД федеральной земли. «По имеющимся на данный момент надежным сведениям, от Амри исходит террористическая угроза», — говорится в документе. В качестве доказательств приводится ряд данных, в том числе выдержки из переписки тунисца за февраль 2016 года.

Управление уголовной полиции настаивало на том, что Амри должен быть выдворен из ФРГ, однако в вышестоящей инстанции посчитали, что для этой меры нет правовой основы, и отвергли данную идею. Глава МВД Северного Рейна-Вестфалии и после теракта продолжал настаивать на том, что в тот момент законных оснований выслать молодого человека не имелось.

Материалы по теме Закат Запада В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик, за рулем которого находился 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, протаранил толпу на Рождественской ярмарке в центре Берлина, Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.